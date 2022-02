R9 complimente Mbappé : "Son jeu ressemble au mien"

Dans un documentaire diffusé lundi 21 février sur RMC Sport, la star brésilienne a comparé le jeu de l'attaquant du PSG à ses propres capacités.

par Team Mouv'

Personne ne doutait de la qualité de jeu de l'attaquant du PSG, qui a su imposer son style, et encore moins "Il Fenomeno" . Si Ronaldo devait se comparer à un attaquant du paysage footballistique actuel, il choisirait Kylian Mbappé. Dans le documentaire R9, le film, diffusé lundi 21 février sur la chaîne RMC Sport, le mastodonte du foot brésilien a évoqué le jeu de la star de Bondy .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Mbappé a de grandes qualités", a détaillé Ronaldo, passé par l'Inter Milan, le PSV Eindhoven aux Pays - Bas ou encore, plus brièvement, le FC Barcelone . "Sa technique, sa vitesse, son sens du but . Si on devait nous comparer… Oui, je pense que son jeu ressemble un peu au mien . " Un énorme compliment pour le Français de 23 ans, qui pourrait intégrer les rangs du Real Madrid la saison prochaine, où a évolué R9 entre 2002 et 2007 .