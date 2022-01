Quels sont les meilleurs et pires stades d'Europe ?

Un site anglais a répertorié les avis de 140 stades et a déterminé le classement des meilleurs et pires stades d'Europe.

par Greg Godefroy

Dortmund champion d'Europe... des stades. Le site anglais money.co.uk a dévoilé le classement des meilleurs et pires stades d'Europe en compilant les critiques de 140 stades européens sur 3 sites de référence : TripAdvisor, Google et Football Ground Map. Et le meilleur stade d'Europe serait donc le Signal Iduna Park du Borussia Dortmund avec une note de 4.57/5.

Suivent ensuite 6 stades à égalité : l’Arena Nationala du FC Steaua Bucarest ou de l’équipe nationale de Roumanie, le Camp Nou du FC Barcelone, le Santiago Bernabéu du Real Madrid, le Millennium Stadium de l’équipe nationale du pays de Galles, le Stadion Narodowy de l’équipe nationale polonaise et le Tottenham Hotspur Stadium de Tottenham Hotspur. Dans le fond du classement, le pire stade d'Europe serait le Stadio Carlo Castellani d'Empoli en Italie avec une note de 2.90/5. Pas loin on retrouve le stade de Balaídos du Celta de Vigo, le Stadion Maksimir du Dinamo Zagreb et le Stadium du Roi-Baudouin de l’équipe nationale belge avec 3,37/5.

A noter que les premiers stades français sont le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais et le Vélodrome de l'Olympique de Marseille, 26èmes à égalité et selon ce classement, le pire stade français serait le stade de la Mosson de Montpellier avec une note de 3.53, pas loin du stade Saint Symphorien de Metz qui reçoit la note de 3.67.

Non présent dans ce classement, le Parc des Princes se situerait donc un peu au milieu de tout ça...