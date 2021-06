Quand Thierry Henry choque les joueurs belges avec un coup franc

Avec un coup franc magistral, Thierry Henry choque les joueurs belges à l'entrainement.

par Greg Godefroy

Thierry Henry a toujours une belle patte gauche et il le prouve . Avant d'affronter la Finlande ce lundi soir et valider la première place de son groupe, la Belgique s'est entrainée sous le soleil de Saint Pétersbourg .

Et taper dans le ballon a l'air de manquer au meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts, aujourd'hui entraineur adjoint de la sélection belge . Thierry Henry a alors claqué un coup franc à l'entrainement qui a choqué tous les joueurs belges .

Alors certes il n'y avait pas de vrais joueurs pour faire le mur et ce n'était pas Thibaut Courtois dans les cages mais son remplaçant Matz Sels mais quand même, le but est beau . Un coup franc qui a enflammé les joueurs belges et notamment le joueur de Manchester City Kevin de Bruyne .

Le mec est retraité depuis 10 ans, mais il continue d'humilier mon pays !

La classe, toujours .