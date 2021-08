Quand Soso Maness annonçait le duo Messi et Ramos au PSG... il y a 4 mois

Soso Maness avait prédit l'arrivée de Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG !

par Team Mouv'

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur Paris depuis l'arrivée du légendaire Lionel Messi dans les rangs du Paris Saint - Germain, Soso Maness savoure tranquillement sa victoire . En effet, le rappeur marseillais avait prédit l'arrivée du septuple ballon d'or à la capitale . . . il y a 4 mois déjà !

"Là ils arrivent costaud à Paris"

Lors d'une interview donnée au média Onze Mondial, le rappeur marseillais s'est laissé aller à quelques pronos footballistiques très intéressants : "Ca y est les gars . . . il vaut plus grand chose NeyNey" commence par expliquer le rappeur . "Ramos/Messi ! j'ai des relations__, je vous le donne en avant première" dit - il avant de lâcher un grand sourire, "Ramos/Messi qui arrive au PSG" prédisait le marseillais .

Dans le mille !

Et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait raison . Le capitaine Sergio Ramos a signé le mois dernier un contrat avec le Paris Saint - Germain . Et ca ne vos aura pas échappé, Lionel Messi vient d'arriver à Paris . . . Soso avait donc vu juste ! "Soit on a des relations soient on n’en a pas ." s'amuse t - il en commentaire sur Instagram en repartageant l'extrait de l'entretien .

Récemment, Soso a décroché un joli disque de diamant avec son titre Petrouchka feat PLK.