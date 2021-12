PSG : Zlatan s'est proposé comme directeur sportif pour "remettre de l’ordre"

Zlatan ne manque pas d'idées de reconversion et l'une d'elles est de devenir le directeur sportif du PSG.

Zlatan Ibrahimovic sait comment faire parler de lui. Alors que sa nouvelle biographie, Adrenaline, est sortie hier en Italie (il sortira le 26 janvier en France), les bonnes feuilles sont déjà sorties et on apprend que le Z a déjà plein d'idées pour sa reconversion. On peut y lire notamment que cet été, Zlatan a proposé ses services pour devenir le directeur sportif du PSG !

Ete 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser El Khelaifi, le président, et je lui ai proposé : “ Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe”. Nasser a ri, mais il n’a pas dit non.

Une proposition qui n'a de toutes façons pas aboutie puisque Zlatan a renouvelé son contrat de joueur avec le Milan AC mais il avait déjà des idées sur la gestion du vestiaire, notamment sur le fait de ramener un peu de discipline.

A Paris il n’y a pas les bonnes personnes. S’il y avait plus de rigueur, tout le monde courrait sur le terrain, personne n’arriverait en retard à l’entrainement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu’ils veulent. Si j’étais là, je ne dirais pas quoi faire mais j’ordonnerais.

Il raconte aussi qu'il a conseillé à Kylian Mbappé de partir du PSG pour le Real Madrid... tout en conseillant à Nasser de tout faire pour le conserver.

Leonardo devrait apprécier.