PSG : Yago victime d’insultes racistes après la blessure de Neymar

Steeve Yago, à l'origine d'une faute sur Neymar, est insulté sur les réseaux sociaux suite à la blessure de Neymar.

par Greg Godefroy

C'est la tuile pour les parisiens . Alors que le PSG doit rencontrer mardi Barcelone pour le 8ème de finale aller de Ligue des Champions, les parisiens devront faire ( encore ) sans Neymar. Blessé lors du 32ème de finale de Coupe de France contre Caen, le brésilien sera probablement absent 4 semaines. Et sur les réseaux le fautif est tout trouvé : Steeve Yago . Le joueur caennais a été l'auteur d'une vilaine faute sur Neymar .

Sauf que ce n'est pas sur cette action que Neymar se blesse mais après, suite à une accélération.

Résultat : lésion de grade 2 du long adducteur gauche, en gros un claquage, mais ça n'empêche pas Steeve Yago d'être la victime d'insultes, notamment racistes, sur les réseaux. Celui - ci l'assure : ça ne l'atteint pas .

Merci pour vos messages, ceux qui me soutiennent par rapport aux messages d’insultes que je reçois sur Instagram et Twitter . Merci . Ne vous inquiétez pas pour moi, franchement ça ne m’atteint pas du tout . Même les insultes raciales, ça me passe au - dessus__ . Vous me connaissez, je suis plus fort que ça . On se voit samedi pour affronter Niort .

C'est en tout cas la 3ème fois en 4 ans que Neymar sera absent à cette période de l'année . . .