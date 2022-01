PSG : un DJ argentin menacé de mort après le test positif de Messi

Lionel Messi est positif au Covid 19 et apparemment tout est de la faute d'un DJ argentin.

par Greg Godefroy

Hier le PSG s'est qualifié pour les 8èmes de finales de la Coupe de France suite à sa victoire 4-0 contre Vannes. Un but de Kimpembe et un triplé de Mbappé mais pas de Lionel Messi sur le terrain.

Pourquoi ? Parce que la Pulga a été positif à la Covid 19 et doit rester à l'isolement à Rosario le temps d'être négatif. Principal accusé : Fernando Palacio alias DJ Palacio, 31 ans, star en Argentine suivi par plus de 1 million de followers et quasiment deux millions sur Youtube. Le DJ a posté sur Insta une photo de lui avec Leo Messi lors d'un concert le 30 décembre, côte à côte et sans masque.

Il n'en fallait pas plus pour certains sur les réseaux qui l'ont désigné comme le coupable et n'ont rien trouvé de mieux que de l'insulter et jusqu'à lui envoyer des menaces de mort. Il a du se défendre dans sa story Insta et même diffuser son test négatif.

"Je viens de me réveiller, j'ai reçu tellement de messages et je suis un sujet tendance sur les réseaux sociaux parce que Messi a été testé positif à la Covid, et les gens disent que je lui ai donné. J'ai tellement de messages privés avec des gens qui sont allés jusqu'à me traiter de meurtrier… Non je n'ai pas le Covid."

Lionel Messi risque d'être indisponible également pour le choc ce week end contre Lyon et en attenant la "traque" du coupable se poursuit. Mais et si c'était tout simplement lui ?