PSG-OL : les ultras parisiens dédicacent Rohff

Un tifo des ultras parisiens pendant PSG-OL reprenait une punchline de Rohff.

par Greg Godefroy

On a eu droit à du spectacle lors de PSG- OL avec un match équilibré et très agréable à regarder sur le terrain . Une victoire parisienne 2 - 1 avec des buts de Neymar et Icardi côté parisien, Paqueta côté lyonnais, un pénalty litigieux, une sortie de Messi polémique, bref il s'est passé des choses sur le terrain mais aussi en tribunes . Les ultras parisiens ont dévoilé un énorme tifo No Pyro No Party et une banderole reprenant la punchline de Rohff "Si je viens cagoulé, tu me reconnais ?".

Une punchline extraite du titre l'Oeil du Tigrede Rohff en feat avec Lino qui n'a pas échappé au principal intéressé : "J'ai 100 . 000 punch vous avez choisi celle - là . LOL . Bande de ouf . Respect . "

Alors oui le PSG a réintégré la chanson de Phil Collins pour l'entrée des joueurs au Parc des Princes mais quand il s'agit du club parisien, Rohff n'est jamais très loin .