PSG : "Mon chien et ma chienne", la blague de gros lourd de Mauro Icardi

En légende d'une photo Instagram, Mauro Icardi a qualifié sa femme de "chienne".

par Greg Godefroy

Une légende qui ne passe pas . En ballade avec sa femme Wanda et son animal de compagnie, l'avant - centre du PSG Mauro Icardi en a profité pour publier une petite photo sur Instagram. Un cliché mignon mais la légende l'est moins puisqu'il a écrit "Mi Perro y mi perra", soit "mon chien et ma chienne . "

Une photo et une légende sexiste qui a beaucoup fait réagir avec plus de 200 000 likes et plus de 3000 réactions. Même la principale intéressée, sa femme Wanda Nara, y est allée de son petit commentaire : "C'est drôle". A voir maintenant à quel degré il faut prendre ça .