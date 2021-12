PSG : Messi ne s'adapte pas à la Ligue 1 à cause des conditions météo selon Suarez

Selon son ami Luis Suarez, Lionel Messi ne s'adapte pas à la Ligue 1 à cause des conditions météorologiques.

par Greg Godefroy

Peut être un début d'explication. Si les débuts de Lionel Messi en Ligue 1 avec le PSG sont décevants et que le Ballon d'or 2021 se montre très discret avec sa nouvelle équipe, c'est à cause des ... conditions météorologiques. Luis Suarez, l'attaquant de l'Atletico Madrid et ami de Messi avec qui il est en contact très régulier ( il lui a d'ailleurs remis son dernier Ballon d'Or), a révélé au micro de la chaine argentine TNT Sports, que la Pulga souffrait du froid en France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours. On parle des matchs, de la famille. Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas.

C'est sûr qu'avec des températures de -1 la semaine dernière à Saint Etienne ou 6 petits degrés à Lens samedi dernier, ça change des matchs à Valence ou à Séville. Une explication comme une autre...