PSG : Mbappé et Hakimi font le buzz dans une superette de Trappes

En déplacement à Rennes par leurs propres moyens, Mbappé et Hakimi se sont retrouvés dans une superette de Trappes.

par Greg Godefroy

On ne les y attendait pas . A cause des mauvaises conditions météorologiques, les joueurs du PSG n'ont pas pu, comme d'habitude, effectuer leur déplacement à Rennes par avion mais . . . par leurs propres moyens . Faisant la route dans le même véhicule, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont retrouvés à faire une halte dans une superette de Trappes .

On peut les voir en survêtement du club en train de sortir puis de ( re ) rentrer dans le magasin et y improviser une petite séance photo au rayon confiseries .

Une scène qui n'a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux .

Cela n'a pas empêché quelques heures plus tard, la défaite des parisiens à Rennes ( 2 - 0 ) qui concèdent leur 1ère défaite de la saison en Ligue 1.