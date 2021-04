PSG-Manchester City : les ultras parisiens veulent une ville en rouge et bleu

Les ultras du PSG ont appelé les parisiens à parer la ville de rouge et de bleu pour la réception de Manchester City en Ligue des Champions.

par Greg Godefroy

C'est le match qu'ils attendent, quoi qu'il arrive le dernier de cette saison européenne au Parc des Princes . Mercredi soir, le Paris Saint - Germain reçoit Manchester City dans le cadre de la demi - finale aller de Ligue des Championset avec les restrictions sanitaires et un match à huis clos, les supporters doivent rivaliser d'ingéniosité pour manifester leur soutien à leur club . Le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du PSG, a donc appelé à mettre la ville aux couleurs parisiennes : rouge et bleu . De toutes les façons possibles .

"Drapeaux de la ville aux fenêtres", "maillots du PSG" sur les épaules", "écharpes sur le tableau de bord des voitures", "toutes les idées sont bonnes pour représenter notre club de coeur", explique le Collectif .

Supporters parisiens, vous savez ce qu'il vous reste à faire !