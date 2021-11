PSG : Lionel Messi n'en peut plus de la circulation à Paris

Lionel Messi aime tout à Paris sauf un truc : la circulation routière.

par Greg Godefroy

C'est le gros point noir de Paris pour Lionel Messi . Dans un entretien au quotidien Sport, le nouveau joueur du PSG depuis cet été a confié qu'il trouvait la circulation à Paris "insupportable" .

Les mauvais moments ont été au début, quand tout était soudain : venir ici, rester à l'hôtel pendant un mois et demi et ce n'est pas facile de le faire avec les enfants, qui avaient déjà commencé l'école . Nous étions dans le centre et cela rendait la circulation insupportable . Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour aller à l'entraînement .

Alors qu'il était logé durant les premières semaines au Royal Monceau, un hôtel de luxe du 8ème arrondissement, Leo Messi et sa famille ont emmenagé dans un hôtel particulier de Neuilly sur seine . Mais pas sûr que la circulation soit plus fluide . Un quotidien qui en tout cas le change de sa petite routine à Barcelone .

A Castelldefels nous avions nos habitudes . Nous avions tout à proximité . J'emmenais les enfants à l'école, puis j'allais m'entraîner, je rentrais manger chez moi, et je récupérais les enfants . Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour aller chercher les enfants à l'école et aller à l'entraînement .

Râler dans sa voiture ? Lionel Messi est devenu un vrai parisien finalement .