PSG : Lionel Messi a trouvé sa maison à Paris

Après de longues semaines de recherches, Lionel Messi a enfin trouvé son bonheur à Paris.

par Greg Godefroy

Lionel Messi et sa petite famille ont enfin leur chez eux . Après de longues semaines passées à l'hôtel Royal Monceau dans le 8ème arrondissement de Paris, et de recherches en région parisienne principalement à Bougival, le Vésinet ou Chatou, le joueur du PSG a enfin trouvé son logement et c'est une maison de Neuilly sur Seine .

Selon RMC, la Pulga et sa famille ont finalement jeté leur dévolu sur une belle maison de 300m2 à Neuilly sur Seine, dans l'ouest parisien . Et même si tous les critères de recherche n'ont pas été remplis, la villa semble quand même agréable avec 4 chambres et un jardin. Le tout pour un loyer de 20 000 euros par mois .

Finalement pas de piscine intérieure .