PSG : la folle rumeur Zidane

Selon la presse espagnole, Zinedine Zidane serait (déjà) en bonne place pour remplacer Mauricio Pochettino.

par Greg Godefroy

A peine a - t - il concédé le nul face à Bruges en Ligue des Champions et créé un début de polémique avec la sortie de Lionel Messi contre Lyon que Mauricio Pochettino est déjà sur la sellette . Et apparemment son remplaçant est déjà tout trouvé . Selon la presse espagnole, le PSG aurait déjà fait une offre à Zinedine Zidane pour devenir le nouvel entraineur du club de la capitale .

Une simple rumeur ?

Eduardo Inda, directeur de OK Diaro et présent lundi soir sur le plateau de l'émission espagnole ultra populaire El Chiringuito__, a affirmé qu'une première offre du PSG a déjà été refusé par Zizou . En effet, l'ancien coach du Real Madrid aimerait attendre encore pour prendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France à la suite de Didier Deschamps . Le PSG serait alors retourné à la charge avec une 2ème offre : être l'entraineur du club parisien ET sélectionneur de l'équipe de France simultanément .

Pour l'instant, personne ne sait si cette offre intéresse Zidane mais ce qui est sûr, c'est que les fans marseillais apprécieront . . .