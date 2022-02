PSG : Kun Aguero défend Messi et insulte la presse française

Kun Aguero n'a pas apprécié le traitement réservé à Lionel Messi par la presse française après son match face au Real Madrid.

par Greg Godefroy

Il n'a pas apprécié. Alors que la prestation de Lionel Messi ( et notamment son pénalty manqué ) a été plutôt pauvre lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, la presse française n'a pas manqué de le signaler, l'Equipe mettant même la note de 3 au génie argentin. Dans un live sur sa chaine Twitch, son ami et ancien joueur de Manchester City Kun Aguero a pris sa défense et défoncé la presse française.

*En France, les magazines et les journaux l’ont tué. Ce sont des connards. On m’a proposé une interview avec un magazine français, mais j’ai refusé en disant que je soutenais Messi. Point, au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère.*

Aguero qui a aussi donné son avis sur la prestation de son ami.

*Quelle merde ce penalty de Leo. en plus, il a bien joué face au Real, il a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c’est un ami que je dis ça, mais parce qu’il a été bon. Il s’est montré très actif.*

Un avis partagé par beaucoup d'Argentins.

Vivement maintenant le match retour pour mettre tout le monde d'accord ( ou pas).