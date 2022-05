PSG : Idrissa Gueye a-t-il refusé de jouer à cause du maillot LGBTQ+ ?

Idrissa Gueye aurait refusé de jouer contre Montpellier à cause du maillot contre l'homophobie.

par Team Mouv'

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, aurait manqué la victoire 4-0 de son équipe contre Montpellier, samedi 14 mai, parce qu'il ne voulait pas jouer avec un maillot portant son numéro aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ+.

Les joueurs de toute les ligues de football professionnel ont porté ces maillots spéciaux ce week-end en signe de solidarité pour marquer la prochaine Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, le mardi 17 mai. Mais l'ancien joueur d'Everton et d'Aston Villa, Gueye était absent du match pour ce que son manager Mauricio Pochettino a déclaré être "des raisons personnelles".

Comme le rapporte le média français RMC Sport, la raison de l'absence de Gueye est qu'il ne voulait pas porter un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ+. Ils ajoutent également que Gueye a manqué le même rendez-vous l'année dernière à cause, officiellement, d'une gastro-entérite.

Une association française luttant contre l'homophobie dans le sport, Rouge Direct, a demandé à la Ligue française et au PSG d'agir pour établir la motivation de Gueye à manquer le match. "L'homophobie n'est pas une opinion mais un crime", a tweeté l'association dimanche. "La LFP (Ligue Football Professionnel) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s'expliquer et très rapidement. Et le sanctionner si nécessaire".

Ils ont poursuivi ce lundi en tweetant : "Nous réaffirmons notre demande : @PSG _ inside doit être ferme et demander des explications à Idrissa #Gueye pour faire la lumière sur cette affaire".

Le président de la Fédération sportive LGBTQ+ de France, Eric Arassus, s'est également exprimé sur ces informations. Il a déclaré à RMC Sport : "Idrissa Gueye est un grand joueur, mais la religion ne fait pas partie du sport. Tous les joueurs ont participé [ à l'initiative du maillot arc-en-ciel ] , sauf lui. Il devrait être sanctionné".

Pour l'instant, le joueur et ses proches ne se sont pas exprimés mais cette absence pourrait lui couter cher...