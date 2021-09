PSG : DJ Snake à la place de Phil Collins pour l'entrée des joueurs au Parc des Princes

Le PSG a décidé de changer la musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes et choisit DJ Snake.

par Greg Godefroy

Changement ( et scandale ) au Paris Saint Germain. Le club de la capitale a choisi de changer la musique d'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc. Fini le mythique Who Said I Would de Phil Collins diffusé depuis des années, place maintenant à DJ Snake. Déjà expérimenté lors de la réception de Strasbourg pour la 2ème journée de Ligue 1 le 14 août dernier, c'était un titre de DJ Snake qui a accompagné l'entrée des joueurs .

Si à l'époque beaucoup pensaient à un bug, c'est en fait une volonté du PSG de renouveler sa stratégie musicale comme l'a expliqué au journal le Parisien Fabien Allègre, directeur de la diversification du club parisien .

Que l’on soit très attaché à ce son, je l’entends et notre volonté n’est pas de l’éliminer de tous nos matchs . Mais pourquoi ne pourrait - on pas avoir le « Go West » ( des Pet Shop Boys ) ou le Phil Collins lors de l’arrivée des joueurs pour l’échauffement ?

Une décision qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, beaucoup ne comprenant pas que l'on s'attaque à un autre pilier du club .

Mais le changement a l'air bien pour maintenant puisque ce week end, lors de la réception de Clermont, c'est bien la musique de DJ Snake qui a été diffusée pour l'entrée des joueurs et celle de Phil Collins pour l'échauffement .

Alors plutôt DJ Snake ou Phil Collins ?