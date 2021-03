PSG-Barça : Pedri demande son maillot à Mbappé, puis le critique devant la presse

On peut apparemment aimer un joueur, récupérer son maillot, et le tacler en conférence de presse.

par Greg Godefroy

A la fin du 8ème de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça, on a pu assister à une jolie scène : celle de Pedri, jeune prodige barcelonais et sorti en cours de match, revenir sur le terrain à la fin du match pour réclamer son maillot à Kylian Mbappé qui lui a donné .

Pour autant Pedri n'a pas mâché ses mots en conférence de presse à l'encontre de . . . Kylian Mbappé. Interrogé par Movistar + sur le niveau du natif de Bondy, le barcelonais de 18 ans a été plutôt cash .

"Mbappé a beaucoup de talent et un grand avenir . Mais il lui reste encore beaucoup de choses à améliorer pour atteindre le niveau de Leo ( Messi ) , par exemple ."

La caresse et la petite gifle derrière .