PSG : Ander Herrera agressé au Bois de Boulogne

Ander Herrera, joueur du Paris Saint Germain a été agressé alors qu'il circulait en voiture dans le Bois de Boulogne.

par Greg Godefroy

Une péripétie de plus au Paris Saint Germain. Mardi soir, Ander Herrera, joueur du PSG a été agressé alors qu'il circulait en voiture dans le Bois de Boulogne ( qui jouxte le Parc des Princes ) .

Selon un journaliste du Point, et les informations confirmées plus tard par l'AFP, Ander Herrera, dont l'identité a été révélée plus tard, a été braqué par "un travesti" pendant qu'il était arrêté au feu rouge, mardi soir vers 20h, rue Sainte Marguerite dans le 16ème arrondissement parisien .

La personne en aurait profité pour ouvrir la portière et voler le téléphone portable du joueur et son portefeuille qui contenait 200 euros.

"Il n'y a pas eu de violence", a de son côté précisé à l'AFP l'entourage du joueur, qui a détaillé les circonstances du vol . "Ander Herrera revenait du Parc des Princes où il participait à un workshop, une série d'opérations avec des partenaires du PSG, comme c'est le cas plusieurs fois au cours de la saison au Parc", a raconté cette source .

Cette source argue que "l'objectif de sa démarche est que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas", et si le joueur avait quelque chose à se reprocher, dans ce haut lieu de la prostitution parisienne, il n'aurait pas prévenu la police .