Pour Didier Deschamps, ce qu'a fait Kurt Zouma est "intolérable"

Didier Deschamps est revenu sur les actes de maltraitance de Kurt Zouma sur son chat.

par Greg Godefroy

Les suites de l'affaire de Kurt Zouma n'en finissent plus. Alors que le joueur de Chelsea et de l'équipe de France est dans la tourmente après la vidéo dévoilée par le Sun qui le montre en train de frapper son chat, les sanctions tombent. Adidas a déclaré mettre fin à son contrat avec le joueur et son club de West Ham a perdu un sponsor à cause de cette histoire, club qui lui a infligé une amende de 300 000 euros. Si le président de la FFF Noël Le Graët a déclaré que le geste de Zouma était "gratuit, bête et méchant", la réaction de son sélectionneur se faisait attendre. Invité sur le plateau de France 3 pour le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Didier Deschamps a qualifié les actes de Zouma d'"intolérable".

"J'ai été très surpris de la part de Kurt. *C'est quelque chose d'inadmissible, intolérable, d'une cruauté sans nom. [ ... ] Ces images sont choquantes et insupportables."*

Et la question de savoir si cela influera sur son futur choix de sélectionner ou non Kurt Zouma pour les prochaines échéance de l'équipe de France, DD reste flou.

*"Je ne suis pas procureur. Je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste."*

Réponse fin mars pour les prochains matchs des Bleus contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire.