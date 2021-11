Pour Cafu, "Neymar est techniquement meilleur que Messi et CR7"

Pour le champion du monde brésilien Cafu, Neymar n'a rien à envier à Messi et Cristiano Ronaldo.

par Greg Godefroy

Qui est le meilleur joueur du monde ? Cette question qui agite (depuis toujours) les fans de foot semble avoir été tranchée par Cafu, la légende brésilienne du Milan AC. Le double champion du monde avec le Brésil (1994 et 2002), seul joueur de l'histoire à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde de suite (1994, 1998, 2002) et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Milan AC, ne voit dans le joueur du PSG que des qualités. Dans un entretien au journal espagnol Marca, Cafu a déclaré que Neymar était au dessus techniquement de Messi et CR7.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Neymar est techniquement meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo. En revanche, il doit assumer la responsabilité du leadership. Il faut pour cela être dédié à 100% au football. Je ne suis pas meilleur que Neymar, mais j'ai été meilleur que les autres latéraux droits parce que j'ai tout mis en œuvre pour cela. Il doit devenir un capitaine."

En attendant le Ballon d'Or ?