Polémique : Zlatan Ibrahimovic aperçu attablé dans un restaurant en Italie

Aperçu dans un restaurant de Milan, Zlatan Ibrahimovic crée la polémique en Italie.

par Greg Godefroy

Les italiens aussi ont leur scandale de restaurants clandestins . Alors que la France se demande quels sont ces ministres qui ont participé à des dîners dans des restaurants clandestins, en Italie ce sont les footballeurs qui font polémique et en particulier Zlatan Ibrahimovic. Aperçu dans un restaurant de Milan ( alors que les restrictions liées à la Covid - 19 empêchent évidemment de recevoir des clients ), la star suédoise est en pleine polémique .

Si l'entourage de Zlatan affirme qu'il ne s'agissait que d'une "rencontre de travail" et non d'un déjeuner, on peut néanmoins clairement voir sur les photos révélées par la site italien fanpage . it que le géant suédois est attablé avec plusieurs personnes sans masques . Selon le site, la photo a été prise dimanche midi alors que comme en France, les restaurants ne sont autorisés qu'à faire de la vente à emporter . Une polémique qui fait tâche surtout parce que Zlatan avait été en octobre dernier choisi pour être l'ambassadeur des gestes barrières en Italie, lui qui avait contracté le virus quelques semaines plus tôt .

La question est surtout de savoir s'ils étaient plus de 6 à table . . .