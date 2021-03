Pierre Ménès présente (enfin) ses excuses

Dans un post sur Twitter, Pierre Menès a enfin présenté ses excuses aux femmes journalistes qui l'accusent.

par Greg Godefroy

Enième épisode dans l'"affaire Menès" . Suite à la diffusion sur Canal + du documentaire de Marie Portolano et Guillaume Priou Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, et à la révélation des passages problématiques avec Pierre Menès, censurés par Canal +, puis finalement diffusés par lesjours . fr, le chroniqueur du Canal Football Club change de discours .

Une semaine après sa défense hasardeuse sur Touche Pas à Mon Poste et aux critiques qui ont suivi, Pierre Menès a décidé de présenter ses excuses sur Twitter.

J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l’intention de le faire directement ou indirectement . C’est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères.

"Sincères" on espère que c'est le cas .