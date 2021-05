Paul Pogba affiche son soutien à la Palestine

Après le match nul de Manchester United face à Fulham, le milieu de terrain français a brandi le drapeau de la Palestine sur la pelouse.

par Team Mouv'

Ce 18 mai se disputait la 37e journée de Premier League en Angleterre . Manchester United recevait alors Fulham sous le regard de 10 000 supporters . Un rencontre qui s'est conclue par un match nul, 1 - 1 . Mais le résultat importait peu . Ce qui a retenu l'attention c'est le tour d'honneur de Paul Pogba accompagné d'Amad Diallo à la fin du match . Le milieu de terrain et son coéquipier ivoirien ont montré leur soutien aux Palestiniens en brandissant leur drapeau sur la pelouse d'Old Trafford .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Samedi dernier déjà, lors de la victoire de Leicester en finale de la Coupe d'Angleterre face à Chelsea, le défenseur français des Foxes Wesley Fofana avait lui aussi brandit le drapeau palestinien .

Un conflit meurtrier

Depuis le début des hostilités, le 10 mai, 213 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 61 enfants, et plus de 1 440 blessés, selon un bilan palestinien . En Israël, 12 personnes ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessées après des tirs de roquettes . 3 . 500 roquettes ont été tirées par le Hamas palestinien dont environ 90 % ont été interceptées par le système de défense anti - aérien israélien, selon l’armée .

La France a déposé ce matin une résolution auprès de l'ONU pour un cessez - le - feu mais la refus des Américains ralentit le processus de médiation . De son côté, l'Union européenne a également appelé au cessez - le - feu. Un appel auquel la Hongrie ne s'est pas joint .