Patrice Evra révèle avoir été victime d'agressions sexuelles à 13 ans

Patrice Evra, ancien joueur de l’équipe de France et de Manchester United, a affirmé, vendredi 22 octobre, qu’il a été victime d’abus sexuel lorsqu’il était adolescent.

par Team Mouv'

Dans un entretien accordé au Times, à l’occasion de la parution de son autobiographie "I Love This Game", Patrice Evra, qui a aujourd'hui 40 ans, a précisé qu’il avait été victime d'abus alors qu’il avait 13 ans . Son agresseur était le principal, a - t - il affirmé, il lui avait alors proposé de l'héberger trois nuits par semaine pour lui épargner d'interminables allers - retours entre sa commune des Ulis ( Essone ) et son nouvel établissement scolaire .

"j'aurais pu aider tant de gens"

L’ancien footballeur dit avoir décidé de rendre cette histoire publique pour venir en aide à d’autres enfants qui pourraient se trouver dans une situation similaire .

"Je vais être honnête avec vous . Quand j’ai écrit le livre, je n’ai pas raconté toute l’histoire parce que j’avais encore honte et j’avais peur de ce que les gens allaient penser . Maintenant, je veux le dire parce que je ne veux pas que les enfants soient dans ma situation et qu’ils aient honte d’eux - mêmes, qu’ils pensent qu’ils ne sont pas courageux__ . Parce qu’il ne s’agit pas d’être courageux, il s’agit d’être mentalement prêt à en parler . ( … ) Je n’hésite pas à dire que je me suis senti lâche pendant de nombreuses années parce que je n’ai jamais pris la parole . C’était quelque chose de lourd dans ma poitrine . "

Si sa fiancée était au courant, Evra raconte n'en avoir informé sa propre mère qu'il y a deux semaines, habité durant toutes ces années par la honte et la peur du regard des autres . Il a ajouté que, lorsqu’il avait 24 ans et qu’il jouait à Monaco, il avait reçu un appel de la police concernant son agresseur présumé, mais qu’il avait été incapable de dire ce qui lui était arrivé plus jeune .

Il n'a pas déposé plainte contre son agresseur :

Je préfère être une inspiration et un exemple plutôt qu’une victime

"Vivre avec ça est l’un de mes plus grands regrets parce que j’aurais pu aider un tas de gens, a - t - il déploré . Je préfère être une inspiration et un exemple plutôt qu’une victime . Je ne veux pas de ce rôle de victime, même si la vérité est que j’ai été une victime . "

L’ancien défenseur a ajouté qu’il lui avait été beaucoup plus difficile de révéler les faits à sa mère que d’en parler dans son autobiographie . "Bien entendu, elle était très choquée, a - t - il déclaré au quotidien britannique . C’était un moment difficile pour moi et je ne l’ai toujours pas dit à certains de mes frères et sœurs ainsi qu’à des amis proches . "

"Il passait ses mains sous ma couette et essayait de me toucher"

L'ancien défenseur à dévoilé un extrait de ce passage :

"Croyant que je dormais, il passait ses mains sous ma couette et essayait de me toucher . Je savais que ce qu'il faisait était mal, alors j'essayais de le repousser et de le frapper . J'étais robuste, mais j'avais peur [ . . . ] . Ça pouvait durer 10 ou 15 minutes, comme une bagarre . Il ne rigolait pas ; il essayait à tout prix de m'enlever mon pantalon . Dans le noir, il ne parlait pas . Mais il se touchait et la situation l'excitait sexuellement . [ . . . ] La dernière nuit chez lui, quand il savait que j'allais rentrer chez moi, il a fini par réussir . Il a mis mon pénis dans sa bouche . "

Patrice Evra s'est ensuite battu pour réaliser une carrière exceptionnelle récompensée de 7 titres de champion en Premier League ainsi qu’un sacre en Ligue des champions .