Patrice Evra : " Dans le foot, si tu dis être homo, c'est fini."

A l'occasion de la sortie de son livre I Love This Game, Patrice Evra s'est confié sur l'homosexualité dans le foot.

par Greg Godefroy

A l'occasion de la sortie de son autobiographie I Love This Game, Patrice Evra a été invité par le journal le Parisien à répondre aux différentes questions de lecteurs . Dans ce livre où il revient notamment sur les violences et agressions sexuelles subies plus jeune, il n'oublieaucun sujet ni aucune problématique difficile . Il est également revenu à cette occasion sur la place et la vision de l'homosexualité dans le foot. Et pour lui c'est clair : de nombreux joueurs de foot refusent de faire leur coming - out par peur du jugement .

Dans le foot si tu dis être homo c'est fini .

L'homosexualité reste un tabou majeur dans le foot actuel et l'ancien capitaine de l'équipe de France et de Manchester United aimerait que les choses bougent et il en profite pour leur apporter leur soutien . Pour lui c'est une hypocrisie complète .

Il y a au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels .

Mais malheureusement, le combat est encore long selon lui .

Quand j’étais en Angleterre, ils ont fait venir une personne pour parler de l’homosexualité à l’équipe . Certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange: 'C’est contre ma religion, s’il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club', etc . À ce moment - là, j’ai dit: 'Tout le monde la ferme . Vous vous rendez compte' . __Moi, j’ai joué avec des joueurs qui étaient homosexuels . En tête à tête, ils se sont ouverts à moi parce qu’ils ont peur d’en parler sinon .

Une nouvelle prise de parole pour ( enfin ) faire bouger les mentalités ?