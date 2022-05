Pascal Praud tente de se justifier après son dérapage sur Karim Benzema

Pascal Praud dénonce des "esprits malveillants" après que ses déclarations sur Karim Benzema aient fait le tour des réseaux.

par Team Mouv'

C'est une déclaration qui fait beaucoup de bruit sur Internet en ce moment. Pascal Praud a associé le nom de Karim Benzema aux débordements ayant eu lieu lors de la finale de Ligue des Champions ce samedi 28 mai.

"Si y'a pas Karim Benzema, ces gosses ils ne sont pas là"

Chaque semaines sur CNews, du lundi au vendredi à 9h, à lieu l'émission "L'heure des pros" présentée par Pascal Praud. Une émission dans laquelle lui et ses chroniqueurs/invités reviennent sur les grands thèmes de l'actualité. Ce lundi 30 mai, l'un des thèmes chauds débattus sur le plateau était : les débordements et le chaos lors de la finale de Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid.

Lors de cet évènement, de multiples problèmes d'organisations ont généré des tensions aux abords du Stade de France. De nombreux supporters témoignant d'une place n'ont pas pu rentrer, des intrus sans billets ont passé les portiques d'entrée et la police a été accusée de certain débordements. Un véritable chaos qui semble avoir une cause assez simple selon Pascal Praud. En effet, le présentateur estime que la présence Karim Benzema a été un facteur de motivation pour ceux qui sont rentrés par effraction de se déplacer : "Personne n'a dit dans une réunion : 'attention y'a Karim Benzema sur le terrain', c'est ça le problème , personne n'a pensé à ca. C'est aussi simple que ça. Parce que si y'a pas Karim Benzema, ces gosses ils ne sont pas là".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un peu plus tard dans la journée, suite à la polémique qui prenait de l'ampleur sur les réseaux, Pascal Praud a tenu à remettre les choses dans l'ordre en dénonçant des "esprits malveillants" qui voulaient le nuire via un montage. La séquence a donc été postée en intégralité sur Twitter afin que les propos soient remis dans leur contexte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans l'émission "L'heure des pros 2" qui a lieu à 20h, Pascal Praud a tenu une nouvelle fois à clarifier son propos : "Je précise que jamais, évidemment, je n'ai tenu Karim Benzema responsable des débordements". Un manière pour lui de faire redescendre l'incendie mais qui ne semble, pour l'instant, pas avoir beaucoup d'effets...