OM-Lens : les belles images de communions entre les supporters

Lors du match OM-Lens, des supporters des deux clubs ont chanté ensemble.

par Greg Godefroy

L'image des supporters français a été sacrément écornée depuis la reprise de la Ligue 1 et les affrontements qu'il y a eu entre supporters lors de Angers - OM ou Nice - OM par exemple . Des images terribles mais quand ça se passe bien, c'est aussi bien de le signaler . Et on a pu apercevoir après le match OM- Lens de belles images de communion entre supporters adverses qui chantent ensemble .

On a pu les voir partager des chants ensemble mais aussi scander le nom de Clément, le jeune supporter de 23 ans de l'OM, qui a perdu la vie dans un accident de la route dans la nuit de mercredi à jeudi après le match face à Angers .

Le foot qu'on aime .