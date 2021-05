Neymar veut jouer dans la même équipe que Cristiano Ronaldo

Le Brésilien veut jouer aux côtés des plus grands. Après Messi, Iniesta et Mbappé, il veut désormais se retrouver dans la même équipe que le quintuple Ballon d'or.

par Team Mouv'

Dans un entretien accordé au prochain numéro estival du magazine GQ Style, Neymar a fait connaitre son envie de jouer avec Cristiano Ronaldo. Un choix étonnant puisque les deux hommes se sont rencontrés sur les terrains à plusieurs reprises à l'occasion de plusieurs Clásico entre les deux clubs ennemis du Real Madrid et du FC Barcelone . Jamais les deux hommes n'ont évolué dans la même équipe . Le Brésilien justifie son choix en expliquant que de tous les grands joueurs de sa génération, il n'a jamais eu l'occasion d'évoluer aux côtés du Portugais .

Je choisirai Cristiano Ronaldo parce que j'ai déjà joué avec des grands joueurs comme Messi ou Mbappé, mais je n'ai pas encore joué au côté de Cristiano Ronaldo .

Simple compliment ou appel du pied de Neymar pour faire venir le quintuple Ballon d'or au PSG ? Impossible pour l'instant de le dire, mais ce qui est sûr c'est que le joueur du Paris - Saint - Germain a bien choisi son moment pour faire cette déclaration . Neymar vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG, le lien au club jusqu'en 2025, alors que Cristiano Ronaldo connait une saison compliquée avec la Juventus . Il ne reste plus qu'un an de contrat à la star portugaise et les rumeurs d'un départ se font de plus en plus pressentes . Si Neymar veut réaliser son souhait, il devra essayer d'attirer Ronaldo dans la capitale . Mais pour l'instant, tout ça n'est que conjectures .

"Tout gagner" en club et en sélection

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Paris pourrait également aider le capitaine de la Seleção a réalisé un autre de ses rêves : "tout remporter avec le PSG". Avec son club, Neymar continue de courir après les titres et surtout après la Ligue des Champions . Les Parisiens n'étaient pourtant pas si loin la saison passée en atteignant la finale, perdue face au Bayern Munich . Mais un nouvel échec en demi - finale face au Manchester City de Pep Guardiola cette année a douché l'ambition des Parisiens .

Enfin, l'ancien joueur de Santos, au Brésil, a également fait part de ses objectifs de fin de carrière . Il veut "gagner la Coupe du monde", qui reste "le plus grand rêve" de sa carrière . Le joueur de 29 ans a déjà connu plusieurs désillusions dans la compétition, notamment cette claque infligée par l'Allemagne en demi - finale en 2014 . Un match perdu 7 - 1 devant le public brésilien . Bien qu'il n'ait pas disputé la rencontre à cause d'une blessure, Neymar en garde un souvenir amère et espère que sa sélection soulèvera la coupe en 2022 .