Neymar trolle la France (et le Maroc et le Portugal ) avant la Coupe du Monde

"La France ? Dehors" a lancé Neymar au sujet de la prochaine Coupe du Monde

par Greg Godefroy

Il ne viendra pas à la Coupe du Monde pour rien. En live sur le compte Instagram du sponsor Qatar Airways avec d'autres joueurs du PSG, Neymar s'est lâché niveau pronos pour la prochaine Coupe du Monde et pour lui c'est clair, l'idée c'est que le Brésil gagne, et pour la France c'est dehors.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

*"En novembre, tu rentres à la maison, mon frère ! Kylian, tu as déjà gagné. Maintenant, c'est le tour du Brésil ! Portugal, dehors ! Maroc, dehors ! Pays-Bas, terminé ! France, dehors ! Et j'arrive avec le Brésil, et je gagne !"*

Une déclaration plus en mode chambrage à destination de Kylian Mbappé qu'autre chose mais les choses sont dites, Neymar veut gagner la Coupe du Monde, certainement la dernière à laquelle il participera.

Espérons pour lui qu'il pèsera plus sur le jeu du Brésil que lors de cette saison au PSG