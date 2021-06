Neymar : trois fans se jettent sur lui à la descente du bus au Brésil

A son arrivée à son hôtel avec l'équipe du Brésil, trois fans de Neymar se sont jetés sur lui pour lui exprimer tout leur amour.

par Greg Godefroy

Neymar déchaîne les passions au Brésil . Alors qu'il descendait du bus à son arrivée à son hôtel de Porto Alegre avant les deux matchs de qualifications du Brésil pour la Coupe du Monde 2022, trois adolescents ont brisé le cordon de sécurité pour se jeter sur lui .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'un d'eux a même glissé à ses pieds et ils se sont agrippés à ses jambes pour tenter de prolonger ce moment et prendre des selfies avant que le service de sécurité les éloigne ( avec difficulté ) . Neymar y perd ses deux chaussures et semble même boiter sur la fin de la vidéo .

Le Brésil, 1er de son groupe de qualifications, doit encore affronter l'Equateur et le Paraguay avant de débuter la Copa America à partir du 13 juin qui se tiendra . . au Brésil .

En espérant qu'il se se soit remis de ses émotions .