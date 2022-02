Nancy : une séance d’entraînement à 2h du matin pour punir les joueurs

Pour les punir de leur prestation face à Valenciennes ( 6-1), l'entraineur de Nancy a imposé à ses joueurs une séance d'entrainement à 2 heures du matin.

par Greg Godefroy

Il n'a pas aimé. Après la piteuse prestation de Nancy qui s'incline 6-1 face à Valenciennes en Ligue 2, l'entraineur Albert Cartier a imposé à ses joueurs une séance d'entrainement... à 2 heures du matin.

L'Est Républicain rapporte que cette punition s'est déroulée après les quelques heures de bus passées par le groupe entre le stade de Valenciennes et le centre d'entraînement de Nancy, bons derniers de Ligue 2 et à 9 points déjà du 17ème avec seulement 15 points et 3 victoires en 22 matchs.

Au lieu de retourner tranquillement dormir chez eux, les joueurs auraient donc effectué une heure de travail physique. A la mi-temps du match où Nancy perdait déjà 5-1, Albert Cartier aurait prévenu ses joueurs que s'ils prenaient un nouveau but, une séance d'entrainement au retour les attendait. Il a tenu parole.