N’Golo Kanté : Europe doublement conquise ?

Après une fin de saison idyllique avec Chelsea, N’Golo Kanté s’attaque à son nouveau défi avec les Bleus : l’Euro.

par Guillaume Duseaux

Véritable coqueluche du grand public pour son attitude et son sourire, N’Golo Kanté est surtout un formidable joueur du football . Alors qu’une nouvelle Kanté Mania pourrait apparaître en cas de victoire des Bleus à l’Euro, le milieu de terrain de Chelsea est sur une impressionnante lancée après une dernière saison décevante .

En effet, en 2019 - 2020, N’Golo Kanté connaissait un exercice difficile avec les Blues de Chelsea . Entre blessures et rôle peu approprié de milieu box - to - box, le Français n’affichait plus le même rendement . Replacé à son poste de prédilection par l’entraîneur Franck Lampard de début de saison, Kanté, semble avoir encore passé un cap, malgré une plus grande concurrence à Chelsea .

La Ligue des Champions pour mettre tout le monde d’accord

Homme du match en demi - finale aller, homme du match en demi - finale retour, homme du match en finale . Voici l’énorme exploit de N’Golo Kanté lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Champions . Si Chelsea a remporté la Coupe aux Grandes Oreilles pour la deuxième fois de son histoire, le club lui doit une fière chandelle au Français .

Parfait dans son positionnement, propre dans ses interventions, juste dans ses mouvements, Kanté a complètement fait déjouer les Citizens au Portugal . Aujourd'hui, le joueur semble au sommet de son art, dans une position idéale, et qui lui permet aussi de mettre en exergue sa capacité à jouer de l'avant .

Avec 48 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, le Français a été un élément essentiel de la machine Chelsea . Il aurait même passé la barre des 50 sans ses blessures en janvier et en mai . Aujourd’hui, avec Tuchel à Chelsea ou Deschamps chez les Bleus, les entraîneurs semblent avoir pleinement pris conscience de l’importance de la gestion du cas Kanté : il faut qu’il soit épargné autant que possible des pépins physiques . Depuis octobre 2017 et selon Transfermarkt, le Français a ainsi manqué 43 matchs avec Chelsea pour cause de blessure . Malgré sa capacité quasi surhumaine à couvrir autant de kilomètres, Kanté n’est pas un robot… Il n’y a qu’un petit mois entre la fin de l’Euro et le retour de la Premier League .

« Il est énorme . Je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec . Il court partout, il fait des différences, il crée des brèches . . . Avec lui, on a l'impression d'être 12 sur le terrain . » - Olivier Giroud

Alors que son avenir semble s'écrire à Londres, avec une prolongation de contrat dans les tuyaux, Chelsea pourrait recruter un talent à son poste pour pouvoir le soulager le cas échéant . Si grâce à Lampard, puis Tuchel, Kanté a retrouvé son poste de prédilection, il n'est pas imperméable aux blessures . À 30 ans, le travail qu'il continue d'accomplir sur le terrain est colossal . Le ménager pourrait lui permettre de continuer à enchaîner les performances de haute volée sur 90 minutes au plus haut niveau pendant encore 2 - 3 saisons, car le milieu ne s’économise jamais sur le terrain .

L’Euro : la cerise sur le gâteau ?

Champion d’Angleterre avec Leicester puis Chelsea, champion du Monde avec les Bleus, vainqueur de l’Europa League et de la Champions League avec les Blues, il ne manque que l’Euro à N’Golo Kanté pour compléter le jeu . Avec une équipe de France qui fait figure de favorite, le milieu de terrain s’annonce comme l’un des atouts majeurs de Didier Deschamps . Après tout, la paire qu’il forme avec Paul Pogba n’a jamais perdu le moindre match en Bleu… En cas de succès avec l’Equipe de France, nous serions porche d’une nouvelle « Kanté Mania » . Pour ce joueur si discret, il aimerait que cela soit tempéré . Le milieu de terrain avait abordé le sujet en conférence de presse :

« Ça peut toucher après on essaye de faire ce qu'on a toujours fait, être naturel, donner le meilleur de soi - même . Et si ça fait plaisir aux amateurs de football, c'est quelque chose q'on prend avec un certain plaisir . On peut avoir une image un peu trop belle, un peu trop jolie . Au final, je suis juste un joueur parmi tant d'autres . Il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique, je suis juste un joueur comme les autres . »

Il ajoute : « Je pense que parfois c'est en faire trop, et parfois ça n'a pas lieu d'être . J'aime bien, bien m'entendre avec mes coéquipiers, avoir de bons rapport avec les gens que je croise dans la rue ou dans le foot, mais il y a d'autres personnes comme ça aussi dans le foot . Il ne faut pas en faire toute une histoire, ou exagérer . Parfois c'est exagéré, et ce n'est pas nécessaire, je pense . »

Joueur préféré des Français, devant Kylian Mbappé selon un récent sondage, N’Golo Kanté ne semble pas jouer de cette image de coqueluche de l’Hexagone . Il se concentre sur le plus important : son football .

Le Ballon d’Or ?

Fort de sa deuxième partie de saison absolument exceptionnelle, et à l’approche de l’Euro, N’Golo Kanté pourrait bien rafler le Ballon d’Or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles . Pour un joueur aussi centré sur le collectif, ça ferait son petit effet . Si c’est toutefois "précoce d’en parler maintenant" pour le principal intéressé, il fait clairement partie des prétendants . Un gros Euro ferait énormément peser la balance en sa faveur, malgré un poste pas très bling - bling .

"Le Ballon d'Or ? Il le mériterait . Après, vous connaissez comme moi les critères, je pense que ça concerne surtout les joueurs offensifs . " - Didier Deschamps à RTL

"À son poste, c’est une référence mondiale, si ce n’est le meilleur joueur . Il a un profil incroyable . Il est clairement prétendant au Ballon d’or . Désolé N’Golo . " - Olivier Giroud