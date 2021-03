Mondial 2022 : Erling Haaland et les norvégiens dénoncent la situation au Qatar

Haaland et ses coéquipiers ont porté avant leur match de qualifications à la Coupe du Monde un tee-shirt dénonçant la situation au Qatar.

par Greg Godefroy

La Coupe du Monde 2022 au Qatar n'a pas fini de faire parler . Dernier fait en date : Erling Haaland et ses coéquipiers ont porté un tee - shirt "Droits humains, sur et en dehors du terrain" pendant leur hymne national avant leur match de qualification contre Gibraltar ( remporté 3 - 0 ) .

Un message qui visait clairement le Qatar, pays hôte du Mondial 2022, où selon le Guardian, plus de 6500 travailleurs migrants sont déjà décédés sur les chantiers de la Coupe du Monde . Une initiative qui fait suite aussi à l'appel au boycott lancé par les supporters norvégiens et repris par plusieurs clubs pro du pays . Martin Odegaard, le capitaine, assume : "De très nombreux joueurs s’en soucient et souhaitent faire quelque chose pour tenter de contribuer d’une bonne manière . "

A voir maintenant si cette action en appellera d'autres . De la Norvège et/ou d'autres pays .