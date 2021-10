Mokobé tacle Domenech après ses propos sur Benzema

Raymond Domenech, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, a accusé Karim Benzema d'être le problème des Bleus. Le rappeur Mokobé lui répond.

par Team Mouv'

Raymond Domenech n'est pas tendre avec Karim Benzema : il considère que son retour en sélection est la cause de l'échec des Bleus à l'Euro 2020, éliminés en 1/8e de finale par la Suisse . Et même si l'attaquant du Real Madrid a brillé individuellement l'été dernier avec 4 buts inscrits, cela n'a pas suffi à convaincre l'ancien sélectionneur de l'équipe de France ( entre 2004 et 2010 ) : "La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque", a déclaré l’ancien coach .

La réponse de Mokobé

Depuis, la France s'est relevée de son fiasco à l'Euro en remportant dimanche 10 octobre la Ligue des Nations ( 2 - 1 contre l'Espagne ) . Et encore une fois, KB9 a été un acteur majeur des Bleus en étant buteur lors de la demi - finale et de la finale. Ce qui n'a pas manqué de provoquer des réactions, notamment celle de Mokobé qui a vite répliqué aux propos de Domenech :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Une forte pensée pour Raymond Domenech qui a osé dire que le problème de l’équipe de France c’était Benzema . Raymond tu resteras le plus grand comique du football français, Karim t’a répondu ce soir merci au revoir . "