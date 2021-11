Mohamed Henni pousse un gros coup de gueule après les incidents du match OL-OM

Après l'arrêt du match OL-OM, Mohamed Henni a poussé un coup de gueule

par Team Mouv'

Choqué par les incidents du match OL - OM ce dimanche : Dimitri Payet a reçu une bouteille en plein visage . . . provoquant l'arrête définitif de la partie, Mohamed Henni, comme tous les supporters ( quelque soit le camp ) de foot, a fait part de sa colère .

La colère de Mohamed Henni

Commentateur sur Winamax, le Youtubeur a fait part de son mécontentement suite à cet incident très grave qui s'était déjà produit avec les supporters de Nice quelques semaines avant . Pour lui la LFP et les dirigeants ne font pas grand chose pour stopper la violence dans les stades . Certes les billets vont être remboursés, mais ça ne suffit pas car il y a des milliers de personnes qui ont économisé des mois pour vivre un tel évènement . Et c'est sans doute ça, le plus triste .

Il y a des choses qui ne se remboursent pas

"Les billets du match seront remboursés mais il y a des choses qui ne se remboursent pas . L'attente d'un match, la ferveur d'un match . Tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a écrit "Mohamed, j'ai économisé toute l'année, je me suis ruinée pour offrir 2 places à mes petits frères et c'était ce soir ou jamais . . ."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Connu pour ses délires pas très sérieux et c'est pour ça qu'il nous fait rire, Henni a délivré cette fois un message exemplaire et on espère que les dirigeants de la LFP et des clubs vont se bouger pour faire avancer les choses .