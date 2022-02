MMA : deux combattants veulent régler leurs comptes avec Kurt Zouma

Kurt Zouma, coupable de maltraitance animale dans une vidéo, est la cible de deux combattants de MMA.

par Greg Godefroy

Une histoire qui n'en finit plus. Après que le Sun ait dévoilé il y a quelques jours une vidéo montrant l'international français et joueur de West Ham Kurt Zouma en train de violenter son chat, les conséquences pour le joueur ne sont pas finies. Après avoir vu son contrat avec Adidas résilié, son club lui infliger une amende de 300 000 euros, les réactions de Didier Deschamps et Noël le Graët, ce sont maintenant deux combattants de MMA qui veulent régler leurs comptes avec Kurt Zouma.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Jan Blachowic, 38 ans et ancien champion du monde des light heavyweights propose un combat au joueur français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Si tu es un dur, mother fucker, essaye de me frapper. Quelle merde. Aucune tolérance pour la cruauté animale."

Même proposition de la part du britannique Muhammad Mokaev.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"J’adorerais lui donner une claque pour qu’il ait l’air innocent devant moi, comme le chat."

Pas sûr que Zouma réponde à la proposition du coup.