Mino Raiola : annoncé mort, l'agent de foot tweete et trolle les médias

Annoncé mort, Raiola fait son retour sur Tweeter et se moque des médias.

par Team Mouv'

L'agent de football très en vue Mino Raiola, annoncé mort dans un premier temps, s'est fendu d'un tweet pour tenir informé les internautes de son état de santé.

Mort ou presque

Raiola est actuellement le représentant de stars telles que Paul Pogba, Erling Haaland, Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic. Le célèbre agent avait été hospitalisé à Milan en janvier dernier et avait subi une intervention chirurgicale très délicate, mais la nature de la maladie n'a pas été révélée. Les rapports indiquaient à l'époque que la vie du joueur n'était pas en danger et qu'il allait entamer une période de rééducation à la maison.

Ce jeudi 28 avril, vers 14h, les médias sportifs ont commencé à relayer l'information selon laquelle Raiola était mort. Une information provenant des journaux italiens mais qui a vite fait le tour du monde. Seulement quelques minutes plus tard, le bras droit du célèbre agent, José Fortes Rodriguez, a déclaré que son ami n'était pas décédé mais était dans une "mauvaise position".

Une nouvelle qui a vite été confirmée par Raiola lui même qui s'est offert le luxe de tweeter : "Mon état de santé actuel pour ceux qui se demandent : énervé, deuxième fois en 4 mois ils me tuent. Ils semblent également capables de ressusciter". Une manière pour lui de se moquer du fait que certain médias font la course à l'information plutôt que de vérifier leurs sources.

On espère désormais que Raiola se remettra de son état et qu'il laisse derrière lui, une bonne fois pour toute, ses problèmes de santé.