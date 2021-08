Messi : son mouchoir utilisé pour ses adieux au Barça vendu à 1 million de dollars

Les larmes de Messi sont mises aux enchères et valent tout l'or du monde.

par Team Mouv'

Le mouchoir utilisé par Lionel Messi lors de sa conférence de presse de départ du FC Barcelone a est mis aux enchères pour 1 million de dollars . On se croirait dans un épisode South Park !

Les larmes qui valaient de l'or

Un individu a ramassé le précieux tissu à la fin de la fameuse conférence où Messi pleure à chaude larme dans le mouchoir . Le vendeur anonyme a posté l'annonce sur un site de vente en ligne et les enchères sont estimées à un million de dollars selon Hypebeast et Gulf Today.

Antonela Roccuzzo, sa femme n'aurait jamais pu imaginer que le mouchoir qu'elle a tendu à son mari valait une fortune ! La folie autour de Messi n'a plus de limite : ses larmes et sa morve valent plus d'un million de dollars !

Le vendeur aurait d'ailleurs noté dans l'annonce que le tissu contenait l'ADN de Messi, qui pourrait être utilisé . . . . pour cloner le joueur de football . Flippant non ?