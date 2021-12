"Messi n'est pas un joueur de Carquefou !" : le boss de France Football répond aux critiques

Face aux différentes polémiques sur le Ballon d'Or, le boss de France Football se défend.

par Greg Godefroy

Le 65ème Ballon d'Or qui a sacré pour la 7ème fois Lionel Messi, restera aussi comme le Ballon d'Or des polémiques. Alors que l'Allemagne crie au scandale pour Robert Lewandowski, de nombreuses voix de joueurs s'élèvent pour critiquer le choix de l'argentin. Face à toutes ces polémiques, le boss de France Football ( organisateur de la cérémonie) Pascal Ferré s'est défendu dans une interview au Parisien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Il annonce déjà ne pas du tout réfléchir à remettre un Ballon d'Or à Lewandowski pour l'année 2020 ( où le Ballon d'Or n'avait pas été attribué pour cause Covid) comme l'avait suggéré Léo Messi lors de son discours.

Ce n’est pas lui qui fixe les règles, c’est nous qui allons les fixer quand même un petit peu. On ne saura jamais si Lewandowski l’aurait eu l’année dernière puisque le vote ne s’est jamais déroulé. Oui il était un grand favori parce qu’il avait écrasé de toute sa classe, son talent, l’année. Mais on ne peut pas savoir si l’impression qui pouvait être celle de beaucoup se serait traduite de cette manière-là.

Il revient également sur les nombreuses critiques suite à ce Ballon d'Or 2021 décerné à Lionel Messi.

Quand j’en entends certains dire que le Ballon d’or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Leo Messi a gagné un septième Ballon d’or. C’est de Leo Messi dont on parle! Un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Leo Messi! Ce n’est pas un joueur de Carquefou. Il a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés.

Il n'est par contre pas revenu sur les accusations de Cristiano Ronaldo juste avant la cérémonie qui le visaient mais annonce néanmoins réfléchir à faire avancer la cérémonie.

D’ici quelque temps, on va tous s’asseoir autour d’une table, pour parler de ce qui a marché et pas marché, des éventuels axes d’amélioration et des suggestions. Forcément qu’on parlera de celle-là. Mais quant à savoir quelle réponse sera donnée, il est trop tôt pour le dire.

Vivement le Ballon d'Or 2022.