Messi bat le record de la photo sportive la plus likée sur Instagram

Leo Messi brandissant la Copa America, voilà une image que les fans rêvaient de voir !

Pour son premier titre en sélection argentine, Lionel Messi rayonne ! Après avoir décroché la très convoitée Copa America, l'attaquant s'est empressé de partager sa joie avec le monde entier sur sa page Instagram suivie pas près de 233 millions de personnes . . . et les followers sont heureux .

Record de coeurs !

L'image de Lionel Messi torse nu et tout sourire présentant la Copa à ses fans a enregistré un nouveau record : c'est la publication d'un athlète qui aurait reçue le plus de likes de toute l'histoire d'Instagram, avec plus de 20 000 000 de likes ! C'est démentiel . Visiblement, les fans de Léo Messi sont très heureux de voir leur star enfin soulever un trophée majeur :

Messi l'homme des records

Ce n'est pas la première fois que Lionel Messi explose les compteurs. En février dernier, les rumeurs autour de son contrat démentiel affolaient la planète foot et plus récemment, le FC Barcelone lui aurait proposé de signer pour 5 ans . La légende du carré vert n'est donc plus à un petit record près, mais ça fait plaisir quand même !