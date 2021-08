Messi : Barcelone aurait formulé une dernière offre

Revirement de situation au Barça : le club aurait fait une ultime offre à Messi.

par Team Mouv'

Update : Selon un tweet d'Actu Foot, "le FC Barcelone n'a pas fait d'offre de la dernière chance pour Messi . L'information relayée cette nuit par La Porteria et Olé a été démentie par Guillem Balague, Florent Torchut et Sport . "

Lionel Messi est sous les projecteurs du monde entier, et si les fans attendent déjà aux portes du club parisien pour voir leur idole, le destin de celui - ci n'est pas encore signé . Son club de cœur, le Barça, aurait tenté une approche pour garder le sextuple Ballon d’Or .

Le Barça tend une dernière fois la main

Alors que des journaux sportifs pro - Barça, comme le Sport et Mundo Deportivo, étaient sûrs de l'arrivée de Messi au PSG, les dernières nouvelles sont plutôt différentes . Face à la vague de tristesse et d'incompréhension suite au départ de Messi, le club espagnol aurait fait volte - face .

Selon un article de Foot Mercato et un tweet du journal espagnol Marca, le Barça aurait proposé une nouvelle offre pour garder dans ses filets le génie argentin . Malheureusement, selon Eurosport, La Pulga n'aurait pas donné de suite à cette ultime offre . L'attaquant se serait d'ailleurs un peu plus rapproché du PSG qui n'a pas du tout envie de laisser passer sa chance .

Le quotidien sportif souligne que selon L'Equipe "__l'accord entre le PSG et le clan de l'Argentin devrait intervenir ce mardi et ce ne sont plus que des détails qu'il reste à régler . L'officialisation de l'arrivée de Messi au PSG devrait intervenir dans les 48 heures . " On pourra bientôt reprendre notre souffle !

