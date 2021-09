Messi aurait trouvé un château à 48 millions d'euros pour y vivre

Messi cherche toujours un logement à Paris et il ne cherche pas un studio.

par Greg Godefroy

Lionel Messi, la recrue star du mercato du PSG, vit à l'hôtel depuis son arrivée au club il y a quelques semaines . Le très chic Royal Monceau dans le 8ème arrondissement c'est bien mais la petite famille aspire à avoir son chez elle .

Et c'est la femme de la Pulga, Antonella Roccuzzo, qui est chargée de chercher un nid d'amour pour eux et leur 3 enfants : Thiago, Matheo et Ciro . Et selon RMC Sport, la famille Messi est sur un budget assez conséquent et aurait trouvé son havre de paix : un château de 48 millions d'euros au Vésinet .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On apprend notamment que Antonella Roccuzzo enchaine les visites de biens d'exception en Ile de France . Ayant d'abord ciblé une villa de Neuilly sur Seine, le couple a laissé tomber après que le propriétaire ait décidé d'augmenter son prix de 10 000 euros en ayant appris l'identité des futurs acquéreurs . Pas grave, les agences immobilières se battent pour leur proposer des maisons dans le secteur recherché : l'Ouest parisien, près du Camp des Loges, le centre d'entrainement du PSG, et l'école des enfants .

Trois communes des Yvelines ont donc été identifiées : Bougival ( où habite déjà Neymar ) , le Vésinet et Chatou. Et les prérequis sont nombreux : une salle de sport, une chambre pour chacun de ses enfants, un parking protégé, aucun vis - à - vis avec le voisinage, un jardin, un système de climatisation, une piscine à l'intérieur de la maison. . . Une maison tiendrait la corde, ou plutôt un palais, au Vésinet, un château classé monument historique de 2000m² dans le style du Petit Trianon du Château de Versailles . Un bien estimé à 48 millions d'euros .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Alors Messi sera - t - il bientôt vésigondin ?