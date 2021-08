Messi arrive à Paris, les billets pour PSG-Strasbourg atteignent 1 000 euros !

Dès l'annonce d'un accord entre le PSG et l'Argentin, les prix des places pour le match PSG-Strasbourg au Parc des Princes se sont envolés.

par Team Mouv'

Il n'a pas encore commencé l'entrainement que tous se pressent pour le voir . Lionel Messi et le PSG sont enfin tombés d'accord, et l'Argentin a signé un contrat de deux ans plus un en option dans le club parisien .

Le joueur qui pourrait être présenté aux supporters ce samedi ( même si les chances sont très faibles ) , à l'occasion du match du PSG face à Strasbourg, les fans n'en peuvent plus d'attendre . Dès l'annonce de son arrivée, le site officiel de revente de billets du club affichait 800 euros pour une place en bord de terrain et jusqu'à 1 . 000 euros pour un siège en tribune haute ! Le lendemain les prix sont retombés, mais certainement pas l'excitation des supporters .

Patience pour la première titularisation

La "Pulga" ne sera pourtant pas aligné tout de suite sur le terrain, mais va prendre plusieurs semaines pour se remettre en forme . Pas de Messi, donc, sur la feuille de match du PSG ce week - end en deuxième journée de Ligue 1 .

Pour voir Messi en action, il faudra attendre au moins jusqu'au 29 août prochain à Reims, voire jusqu'au 12 septembre face à Clermont .