Memphis Depay célèbre son doublé avec le "Ski Challenge" de Young Thug

Le capitaine des Gones a repris le challenge de Young Thug après ses deux buts face à Nantes.

Auteur d'un match plus qu'abouti face à Nantes dimanche, Memphis Depay a inscrit un doublé et permet à l'Olympique Lyonnais de s'accrocher au trio de tête de la Ligue 1 . Le capitaine lyonnais marque là son 17e et 18e buts de la saison, faisant de lui le deuxième meilleur marqueur du championnat de France.

Au - delà de son talent balle au pied, Memphis est aussi connu pour être rappeur. Il a d'ailleurs sorti son premier album en novembre dernier . En bon fan de rap américain qu'il est, le néerlandais a célébré son second but en faisant le # SkiChallenge. Une dédicace à Young Thug ensuite reprise sur son compte Twitter .

Le # SkiChallenge, c'est quoi ?

Le 16 avril, Young Thug sortait l'album Slime Language 2 qui comprend notamment le morceau Ski. En feat avec Gunna, ce son a rapidement été repris sur Tik Tok . La raison ? Avant la sortie de l'album, Thugger a publié une vidéo dans laquelle il fait des mouvements de skieur sur ce son. Le # SkiChallenge est lancé . Young Thug invite d'autres rappeurs à le reprendre .

Drake, Diddy, Future, Quavo et plein d'autres ont rapidement répondu à l'appel . Ils nous livrent des performances plus ou moins réussies . On vous laisse en juger par vous même . . .

