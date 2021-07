Mbappé ne veut pas prolonger avec le PSG

Mbappé ne veut pas reconduire son contrat au PSG pour le moment.

par Team Mouv'

Après une défaite amère avec l'équipe de France, tous les yeux sont rivés sur Kylian Mbappé. Le jeune joueur avait annoncé qu'après l'Euro, il déciderait si il restait ou non au Paris Saint - Germain après son contrat . Maintenant que l'équipe de France est évincée de la compétition, le choix de Mbappé est le sujet de toutes les discussions sportives et sa décision semble déjà claire . Prolonger le contrat au sein du PSG ou partir libre dans un an ?

Mbappé a l'air décidé

Selon l'Equipe, Kylian aurait informé certains joueurs qu'il ne voudrait pas reconduire son contrat qui se termine en juin 2022 . Le journal sportif souligne que ce choix "n'est peut - être pas irrévocable". Mais une info de nos confrères de RTL diffusée ce 1er juillet, indique que le choix de Mbappé est plus que clair . Selon le chef de rubrique foot, Philippe Sanfourche, le jeune joueur serait parti en vacances en informant le PSG qu'il ne continuerait pas fin juin . Le dialogue avec Leonardo, le directeur sportif de l'équipe serait désormais rompu .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une décision qui ne plaira pas

Selon l'Equipe, au début du mois de juin, le qatari Nasser al - Khelaïfi était confiant : "__Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre . " Il avait fait de l'avenir du joueur de Bondy une affaire personnelle . Mais les récentes déclarations du joueur prodige ont l'air de faire valser tous ses plans . Le suspens reste à son comble .