Mbappé sur Hakimi : "c'est le meilleur latéral droit du monde"

Mbappé fait l'éloge d'Hakimi après le match opposant le Maroc et le Malawi.

par Team Mouv'

De retour dans la selection nationale du Maroc depuis plusieurs semaines déjà pour la CAN, Hachraf Hakimi a offert la victoire à son équipe ce mardi 25 janvier lors du match contre le Malawi et s'est vu recevoir les compliments d'Mbappé.

"Le meilleur latéral droit du monde" selon Mbappé

Depuis plusieurs semaines, le Maroc s'est largement distingué lors de cette CAN. En tête de leur poule face aux Comores, au Gabon et au Ghana, les Lions de l'Atlas jouaient hier, mardi 25 janvier, les 8èmes de finale face au Malawi.

Pourtant très présents sur le terrain avec un grand nombre d'occasions, les marocains ont subit un début de match difficile. En effet, ils ont été menés 1-0 par leurs adversaires avant que Youssef En-Nesyri ne marque leur premier but à quelques secondes de la fin de la première période.

Après ce premier souffle qui a permis de redonner une certaine confiance à l'équipe, les Lions de l'Atlas sont revenus en force à la deuxième mi-temps. À la 70ème minute, c'est Achraf Hakimi qui a soulagé sa nation et a offert au Maroc sa qualification en quarts de finale en inscrivant un magistral but sur un coup-franc à 30 mètres. Celui qui a enflammé les supporters marocains pour son jeu remarquable s'est aussi vu recevoir les éloges de son coéquipier du PSG Kylian Mbappé, qui lui a même dédié un tweet dans lequel il indique "ACHRAF HAKIMI. LE MEILLEUR LATÉRAL DROIT DU MONDE.". That's it, that's the tweet.

Signant son deuxième but lors de cette CAN et pour la deuxième fois sur coup-franc, Achraf Hakimi a fait le bonheur des supporters marocains mais a aussi ébloui l'un des meilleurs attaquants du monde au point qu'il le définisse même comme le "meilleur latéral droit du monde".