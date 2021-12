Mbappé : ses coéquipiers lui offrent un maillot du PSG floqué "2050"

Les joueurs du PSG offrent un maillot floqué "2050" à Kylian Mbappé pour son anniversaire.

par Team Mouv'

Ce lundi 20 décembre, les leaders de la Ligue 1 se sont réunis pour célébrer le 23e anniversaire de la superstar Mbappé et lui ont offert un cadeau un peu particulier. A noter que Neymar et Messi étaient absents de la soirée.

Encore 29 ans sous les couleurs du PSG

Les membres de l'équipe présents se sont cotisés pour lui offrir un maillot du PSG avec "Mbappé 2050" floqué dans le dos. Ses coéquipiers ironisent donc sur la possibilité que Kylian reste encore 29 ans au Paris-Saint-Germain. Une petite boutade qui fait référence aux rumeurs concernant la prolongation du numéro 10 de l'équipe de France.

En effet, le joueur originaire de Bondy est en fin de contrat à l'été 2022 et de nombreuses rumeurs l'annoncent dans le club de son cœur, le Real Madrid. Du côté du club parisien, on essaie de voir les choses avec optimisme. Cette semaine Leonardo a même déclaré que le PSG a "encore de bonnes possibilités" de prolonger Mbappé. Pour l'instant, personne ne sait ce que va faire le prodige français mais son futur risque d'être l'un des feuilleton de l'année prochaine.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En janvier, il sera libre de signer un accord pré-contractuel avec le club de son choix et on verra alors si ses coéquipier avaient vu juste ou non.