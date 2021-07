Mbappé : la jaquette de FIFA 22 serait-elle inspirée par Drake ?

La couverture de FIFA ressemble étrangement à un album de Drake.

par Team Mouv'

Kylian Mbappé est une figure du foot dans le monde entier qu'on ne présente plus . Les créateurs de FIFA 22 ont donc fait honneur à l'un des plus grands cracks de sa génération avec une jaquette à son effigie . Mais selon des internautes, cette image a l'air d'être inspirée par l'univers iconique de Drake .. .

Drake inspire le foot ?

Le fameux refrain "Started from the bottom now we here" met sûrement la puce à l'oreille ? Oui, la jaquette de FIFA 22 ressemble a des airs de ressemblance avec l'une des covers d'album de Drake intitulé Nothing was the same et paru en 2013 . On n'est évidemment pas sur du plagiat, mais clairement au vu des deux images, des couleurs, des postures des deux superstars . . . y'a un truc . La pochette de ce projet est d'ailleurs devenue une image culte de l'univers rap .

Drake - jaquette Fifa 22

Mbappé - jaquette Fifa 22

Une star internationale

L'attaquant du PSG est un des rares à être mis en avant sur le fameux jeu FIFA . Il est maintenant le successeur de légendes du foot comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo . Le jeune joueur n'a pas lu contenir son émotion et selon High Snobiety, il a déclaré qu' "Être sur des couvertures FIFA dos à dos est incroyable . J'ai une relation très spéciale avec le jeu et j'ai hâte de profiter de FIFA 22 avec vous tous . »

Dans un communiqué de presse, EA Sports a souligné que Mbappé "incarne parfaitement la communauté mondiale de la FIFA grâce à son engagement à avoir un impact positif sur la croissance du football moderne" . Et c'est ps une défaite des Bleus qui changera la donne .